Liverpool, Klopp: "Ancora il Napoli! Non so quante volte l'ho affrontato: loro sono fortissimi. E su Genk e Salisburgo..."

"Nuovamente il Napoli! Non so quante volte ho giocato contro il Napoli, è una squadra molto esperta. Studierò meglio Genk e Salisburgo, ma so già che sono squadre molto giovani, quindi sarà interessante giocarci contro. Non credo di aver mai giocato contro il Salisburgo o il Genk. Non è un gruppo facile, dobbiamo provare di tutto, ma non vediamo l'ora di farlo. Mentre uscivamo dal campo dopo l'allenamento, ho parlato con Divock del gioco del Genk. Faremo le nostre analisi e ricerche su tutte e tre le squadre, ma sappiamo che tutte hanno giocato stagioni eccezionali l'anno scorso. Il Salisburgo è famoso per aver coinvolto nuovi giocatori, come Sadio e Naby. Il Napoli è davvero un'ottima squadra. La partita in casa che abbiamo giocato contro di loro è stata una delle migliori partite disputate. Non puoi concedere nulla al Napoli, con la forza che hanno in contropiede. Quest'anno abbiamo perso 3-0 e questo non è tanto bello. Ancelotti ha una tale esperienza e ha vinto la competizione diverse volte. Quando sono usciti l'anno scorso, è successo per un'azione: Alisson ha fatto una grande parata negli ultimi secondi. Il premio di miglior giocatore a Van Dijk? È davvero grande. Volevo chiamarlo immediatamente ma doveva andare sul palco. Sono così felice per lui. Sono contento anche per noi perché sa che senza i ragazzi che lo circondano non avrebbe potuto vincere quel premio. È un premio per tutti noi, ma abbiamo mandato lì il nostro omone a ritirarlo. Alisson miglior portiere della Champions? Complimenti pure a lui. Direi bene, bene, meritato. È un grande giorno per il Liverpool. Pensiamo ora alla nuova Champions League e basta. Abbiamo abbastanza tempo per preparare le gare e lo faremo. Siamo carichi".