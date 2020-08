Lite all'intervallo tra Simeone e Nagelsmann? Il tedesco: "Ci sono le telecamere..."

Calcio - Clima teso ieri negli spogliatoi del José Alvalade. Nell'intervallo della sfida tra Atletico Madrid e Lipsia, infatti, ci sarebbe stato un violento alterco tra i due tecnici, Diego Simeone e Julian Nagelsmann. È stato lo stesso allenatore dei tedeschi a confessarlo, tra le righe, ai microfoni di Sky: "Simeone ha dimostrato che vuole assolutamente vincere. Cos'è successo? Non posso dirlo nel dettaglio, ma ci sono le telecamere. Gesto antisportivo? Io non lo avrei fatto, ognuno decide per sé".