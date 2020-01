UFFICIALE - Lista Napoli Serie A, escluso Malcuit: al suo posto subentra Lobotka [FOTO]

Notizie calcio Napoli. La dirigenza azzurra, attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A, ha comunicato l'inserimento di Stanislav Lobotka nella lista dei 25 giocatori a disposizione per il campionato: a fare spazio al centrocampista slovacco è Kevin Malcuit, ancora ai box per l'infortunio ai legamenti e che probabilmente sarà arruolabile direttamente dalla prossima stagione.

Lista Serie A Napoli, dentro Lobotka

Arrivato in questa sessione invernale, Lobotka sarà dunque subito a disposizione di Gennaro Gattuso a partire dalla gara contro la Fiorentina: il centrocampista ha scelto la maglia numero 68. L'ex Celta Vigo è il secondo acquisto invernale dopo Diego Demme: l'ex capitano del Lipsia, che ha già esordito in Coppa Italia contro il Perugia, era già stato inserito in lista al posto di Amato Ciciretti.