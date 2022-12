Lille arrivato a Napoli, gesto bellissimo di Ounas e Fonseca | VIDEO CN24

Il Lille di Fonseca e Ounas affronterà il Napoli di Spalletti in quella che sarà l'ultima amichevole del 2022 di questo mese di dicembre in vista della ripresa della stagione. Il club francese è appena arrivato nell'Hotel scelto.

Lille arrivato a Napoli

Il Lille ha scelto l'Hotel LHP Napoli Palace per alloggiare a Napoli in questi giorni dove si giocherà la partita amichevole, domani, 21 dicembre ore 20:30. L’albergo scelto dai francesi è situato a Viale Augusto. Grande disponibilità da parte di Ounas e Fonseca che hanno fatto foto con tutti i tifosi presenti. Promessa anche da parte di Adam Ounas per un tifoso di regalargli la maglia domani dopo la partita.