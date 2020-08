Ligue 1, rinviata la prima partita per coronavirus

Si sarebbe dovuta giocare venerdì alle 19, ma la prima partita della nuova Ligue 1 2020/2021 è stata rinviata. In campo, Marsiglia-Saint Etienne, ma la notizia di 4 giocatori positivi al Covid-19 (3 sono stati annunciati domenica, l'altro qualche giorno prima) fra i marsigliesi ha portato la federazione a rinviare il match. A darne notizia è RMC-Sport.

In totale, sono poco più di 30 i giocatori attualmente positivi nella Serie A francese, la regola prevede il rinvio della gara in caso di quattro o più giocatori individuati dai tamponi. Come, appunto, il caso della squadra di Villas-Boas. A riportarlo è gianlucadimarzio.com