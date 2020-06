Ultime notizie calcio Napoli - Il primo nome nella lista del Napoli per l'erede di Milik in caso di addio del polacco è senza ombra di dubbio quello di Victor Osimhen, talento attualmente in forza al Lille. Ebbene, è arrivato un importante riconoscimento individuale per il nigeriano, che è stato insignito del premio "Marc-Vivien Foé" riservato al miglior calciatore africano della Ligue 1. Battuta la concorrenza di Islam Slimani, bomber in forza al Monaco, e di Yunis Abdelhamid del Reims.

Victor Osimhen Lille