Aggiornamento protesta tifosi Napoli: revocata petizione online per rivedere il regolamento d'uso

Ultime calcio Napoli - In seguito al nuovo Regolamento d'uso dello Stadio San Paolo di Napoli, i tifosi dei settori "popolari" quali Curva A e Curva B non hanno più la possibilità di sostenere la propria passione attraverso il tifo per la propria squadra del cuore senza che possano essere multati o addirittura daspati solo per trovarsi in piedi, sventolare una bandiera o allontanarsi dal proprio posto. Ed è per questo che hanno deciso di avviare una raccolta firme online per sostenere il proprio obiettivo.

SSC Napoli tifosi avviano una petizione: gli aggiornamenti

Il popolo partenopeo allo stadio San Paolo è stato e sarà sempre simbolo di educazione sportiva e correttezza avendo ricevuto anche il premio Fair Play Fifa nel 1988 e non pensa di non rispettare un codice d'uso dello Stadio ma chiede che nei settori popolari come accade in realtà italiane come Roma, Milano, Torino oltre che nei grandi paesi europei ci siano degli spazi per i lancia cori, delle zone libere dove poter sventolare bandiere e fare il tifo non seduti.

Aggiornamento. Rispetto a quanto fatto trapelare, l'iniziativa è stata momentaneamente stoppata: l'ideatore ci ha tenuto a specificare che fosse un'idea nata a titolo personale e non dipendente da iniziative dei Gruppi organizzati del tifo napoletano.