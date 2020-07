Lega Serie A, l'AD De Siervo: "In prima linea contro la pirateria: debelleremo il fenomeno"

Ultime calcio - La Lega Serie A plaude all'operazione della Guardia di Finanza e si complimenta in particolare con il Nucleo di Venezia:

De Siervo

"Queste operazioni proseguono le iniziative contro la pirateria che abbiamo avviato da oltre un anno - ha commentato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. E' una battaglia che ci vede in prima linea da sempre e che è necessaria a difesa di tutti gli appassionati che in modo legale si abbonano per vedere le partite della Serie A TIM. Il nostro impegno è incessante e finalmente, grazie alle Autorità, sono iniziate le perquisizioni non solo nei confronti delle centrali di diffusione illegale dei segnali, ma anche verso l'utente finale che compie un atto criminale. Siamo sulla strada giusta per debellare un fenomeno che danneggia gravemente il nostro mondo".