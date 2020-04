Serie A - Con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha convocato per la mattinata di domani un'Assemblea in via d'urgenza che si terrà "in videoconferenza alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12.00 in seconda convocazione".

Questi gli ordini del giorno:

1) Verifica poteri

2) Comunicazioni Presidente

3) Comunicazioni AD

4) Linee guida Serie A

5) Varie ed eventuali