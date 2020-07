Lecce-Lazio 2-1, Patric perde la testa e dà un morso a Donati: rosso diretto per il difensore biancoceleste [VIDEO]

Ultime notizie Serie A. Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio che perde a Lecce per 2-1. I biancocelesti riescono ad andare in vantaggio inizialmente con il gol di Caicedo al quinto minuto, ma si fanno recuperare prima dal gol di Babacar al 30' e poi, ad inizio secondo tempo, il Lecce va in vantaggio grazie al gol di Fabio Lucioni al minuto 47. Il Lecce vola così a 28 punti in classifica, quartultima e fuori dalla zona retrocessione: un'occasione d'oro per recuperare punti in classifica anche in vista del match di domani tra Genoa e Napoli. La Lazio, invece, vede allontanarsi le ambizioni sullo scudetto e si ferma a quota 68', mentre la Juve è impegnata a Milano col Milan.

Lecce-Lazio, morso di Patric a Donati

Un'episodio particolare durante Lecce-Lazio ha causato l'espulsione di Patric, giocatore della Lazio. Il video ha già fatto il giro del web: nel finale di gara, Patric, calciatore spagnolo della Lazio ha dato un morso sul braccio del difensore salentino Donati: è stato espulso direttamente. In allegato il video.