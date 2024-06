Lecce: Gotti salva la vita a Corvino in Hotel, ecco cosa è accaduto

Una storia degna di un film: nel weekend numerosi allenatori e dirigenti erano a Vittorio Veneto per una convention. Tra i presenti c’erano anche Pantaleo Corvino e Luca Gotti in trattativa per il rinnovo del contratto. Nella notte un fulmine ha colpito il resort dove soggiornavano e proprio il tempestivo intervento di Gotti, che ha bussato con forza alla porta del dirigente, ha permesso al dg del #Lecce di accorgersi del pianerottolo dell’hotel che stava andando a fuoco e di mettersi in salvo. Un gesto eroico che vale molto di più di un prolungamento di contratto fino al 2026 e annunciato ieri all’indomani del pericolo scampato.