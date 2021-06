Le Iene - Questa sera in onda il servizio sul caso Pjanic in Inter-Juve, due ragazzi non udenti esperti nel l’interpretazione labiale hanno svelato la conversazione

Serie A - Filippo Roma, inviato de Le Iene, ha lanciato segnalazioni con i suoi servizi riguardo l'episodio con il fallo di Pjanic-Rafinha in Inter-Juventus del 2018. Da lì sono partite querele e indagini che ora sono in corso per risolvere la questione legata al campionato italiano che il Napoli rivelò di aver 'perso in albergo'. Intanto, Le Iene, continuano a dare aggiornamenti sulla questione e questa sera, in onda, andrà un servizio riguardo le immagini (senza audio) dalla sala Var tra Orsato e Valeri, dove Le Iene si sono avvalsi di due ragazzi non udenti esperti nel l’interpretazione labiale per scoprire cosa si sono detti arbitro e Var.