Le casse del Napoli ringraziano: la vittoria contro il Liverpool vale 2.7 milioni di entrate dall'UEFA

La Champions è una gallina dalle uova d'oro. Lo sanno tutti, ed è questo il motivo per cui tutti vi vogliono partecipare. Come riferito da fonti ufficiali dell'UEFA, ciascuna vittoria nella fase a gironi equivale per la Ssc Napoli di Aurelio De Laurentiis ad un introito di 2,7 milioni di euro che aggiunti all'incasso di ieri al San Paolo di1.912.120,00 euro fanno decollare gli incassi a circa 5 milioni.

Champions League, ricavi partita

Premi partita fissi (585 milioni di euro)

Per ogni incontro della fase a gironi saranno corrisposti 2,7 milioni di euro a vittoria e € 900.000 a pareggio. Gli importi non distribuiti (900.000 a pareggio) saranno totalizzati e ridistribuiti fra le squadre della fase a gironi in quote proporzionali al numero di vittorie.