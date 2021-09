LDT - "Siamo 6 ex abbonati con credito verso TicketOne, ma il sistema non ci fa acquistare i biglietti di Napoli-Juve: assistenza pessima, chiediamo aiuto"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un gruppo di tifosi che da giorni, nonostante posseggono il diritto di prelazione in quanto ex abbonati, faticano ad acquistare il biglietto per Napoli-Juventus per disservizi non risolti di TicketOne, questo quanto evidenziato dalla nostra redazione, CalcioNapoli24:

"Siamo un gruppo di 6 amici, tutti ex abbonati (stagione COVID). Dato il diritto di prelazione, siamo da Venerdì a cercare di fare il biglietto per Napoli-Juve dal sito di ticketone. Purtroppo al momento di inserire i dati della TDT, il sistema ritorna l'errore "Supporto digitale non trovato". Per Napoli-Venezia ha funzionato senza problemi.? Abbiamo contattato il servizio clienti di ticketone telefonicamente (costo di 12euro) ma il tutto è stato INUTILE. L'operatrice ha detto che non poteva farci nulla e che il weekend era troppo vicino per aiutarci. Quindi abbiamo contattato ticketone via mail. Ci è stato richiesto il numero di tessera (quindi hanno riconosciuto l'errore), poi non abbiamo ricevuto altre risposte. In allegato ci sono gli screen dell'errore ticketone. IL TUTTO SUCCEDE NELLA VENDITA BIGLIETTI DELLA PARTITA PIU' IMPORTANTE DELLA STAGIONE. Una ingiustizia verso chi ha pagato 300 euro di abbonamento e ha 80 euro di credito".

Chiaramente, restiamo in attesa di eventuali repliche da TicketOne e dei suoi responsabili, per aiutare i tifosi in questione.

Clicca sull'allegato per guardare gli screen: