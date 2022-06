LDT - "Becco Spalletti in autogrill, regala la maglia di Mertens a mio figlio!" | FOTO CN24

Ultime calcio Napoli - Simpatico siparietto per un tifoso del Napoli, che ha beccato in autogrill Luciano Spalletti lo scorso sabato. Il mister ha realizzato un sogno per il baby tifoso al quale ha regalato una maglia azzurra, quella del suo idolo.

Spalletti e il baby tifoso

Questo il racconto del tifoso a CN24:

"Quando tua moglie riconosce il mister della tua squadra del cuore in autogrill e regala la maglia di Mertens a tuo figlio, specificando che è per lui e non per te, che la puoi solo guardare! Assistere a gioie e dolori".

Clicca sull'immagine in allegato: