Lazio, seduta di scarico: Inzaghi ritrova Luis Alberto e Leiva

Subito in campo per la seduta di scarico, la Lazio non può perdere tempo. La nona vittoria consecutiva in campionato è stata archiviata, da domani si comincerà a preparare l’anticipo di sabato con il Napoli (ore 10). Stamattina intanto Inzaghi ha ritrovato la rosa per la sgambata defaticante: da una parte il gruppo dei titolari di ieri (non tutti, alcuni sono rimasti esclusivamente in palestra), dall’altra i calciatori rimasti a riposo o entrati nel corso del secondo tempo. Tra questi Leiva e Luis Alberto, non convocati a Brescia per il turno di squalifica rimediato in Supercoppa con la Juventus.