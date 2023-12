Lavezzi, momento buio: truffa da 30 milioni poi l'incidente, cosa è successo e la nuova foto

Ezequiel Lavezzi in una clinica per disintossicarsi. Invece, no: è a casa. Come si vede dalla foto pubblicata dal fratello sui social. Sta di fatto che al di là di dove si trovi realmente l’ex attaccante argentino, che in Italia ha giocato nel Napoli dal 2007 al 2012, le sue condizioni preoccupano i suoi fan. Quanto accaduto nei giorni scorsi alla festa privata in Uruguay, a Punta del Este, è stato come toccare il fondo.

«Ha bisogno di ogni tipo di cure e di aiuto», è la versione data dai media sudamericani che stanno scavando nel recente passato del Pocho. Adesso però trapelano altri dettagli, come quella di una truffa milionaria che Lavezzi avrebbe subito per mano del suo ex agente, Alejandro Mazzoni, racconta il Corriere della Sera: