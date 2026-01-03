"Vorrei la maglia di Lang", Noa rintraccia e 'premia' il piccolo Simone: oggi la consegna! | VIDEO ESCLUSIVO

Notizie Napoli - Noa Lang, dopo essere stato taggato da migliaia di tifosi e aver visto le immagini di CalcioNapoli24 ha chiesto al Napoli di rintracciare il piccolo Simone tramite la nostra redazione.

Incontro Lang baby tifoso, sogno esaudito

Oggi, esattamente un mese dopo, la favola ha il suo lieto fine. Il piccolo Simone ha incontrato il suo idolo nel l’hotel che ospita gli azzurri a Roma prima di Lazio-Napoli. Chapeau al club azzurro e in particolar modo al team manager Paolo Rea per la sensibilità dimostrata nei confronti di un piccolo tifoso con un sogno da realizzare. Clicca su play per guardare il video: