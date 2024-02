La Superlega fa causa alla Uefa: chiederà 3,6 miliardi di risarcimento

Notizie - Calcio e Finanza rivela che si sta per scatenare un'altra enorme battaglia legale riguardante la Superlega. Da una parte A22, la concessionaria per lo sviluppo dell'ambizioso progetto per un torneo d'élite, dall'altra la UEFA, ente regolatore del calcio in Europa, l'organismo più potente subito dietro alla FIFA.

Secondo il portale specializzato, la Superlega è pronta a fare causa alla UEFA e a chiedere un risarcimento che potrebbe arrivare a un massimo di 3,6 miliardi di euro e legato alle azioni messe in atto dall'organismo regolatore del pallone che rotola nel Vecchio Continente a partire dal 2021, quando fu presentata la prima bozza del progetto. Una somma alla quale si è arrivati tramite l'analisi di diversi esperti e la considerazione che vi sia un ritardo di almeno tre-quattro anni sul lancio della nuova competizione, per via proprio delle regole restrittive e delle minacce di sanzioni economiche o di affiliazione che sono state perpetrate da allora.