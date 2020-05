"La storia ha voluto una data: 10 maggio 1987", la SSC Napoli celebra i 33 anni dal primo scudetto

Ultime Notizie Napoli. Sono passati esattamente 33 anni da quel 10 maggio 1987 che iscrisse il Napoli nella storia del calcio italiano: Maradona e compagni si laurearono per la prima volta campioni d'Italia, regalando alla città lo Scudetto. A distanza di anni ecco come l'attuale società ha voluto omaggiare quella data:

"La storia ha voluto una data: 10 maggio 1987". Con questo striscione il San Paolo celebrava 33 anni fa il primo scudetto del Napoli. Gli azzurri pareggiarono con la Fiorentina per 1-1 e conquistarono il tricolore dopo 61 anni dalla nascita del Club.

Quella del Napoli fu una cavalcata inarrestabile che ebbe la spinta il 9 novembre 1986 allorquando gli azzurri vinsero a Torino contro la Juventus per 3-1. La Signora passò per prima con Laudrup ma poi si scatenò il Napoli che nell'ultimo quarto d'ora segnò con Ferrario, Giordano e Volpecina. Un successo in casa dei campioni d'Italia in carica che diede la sensazione di un passaggio di testimone. Ed effettivamente in quel momento il Napoli prese la testa della classifica e non la lasciò più fino alla fine.

Proprio contro la Juventus al ritorno ci fu un'altra prova di forza con la vittoria al San Paolo che diede lo strappo decisivo verso il rush finale. Gli azzurri si imposero per 2-1 con gol di Renica e Romano. Era l'ultima domenica di marzo che preluse al successo sul Milan ad aprile sempre a Fuorigrotta. Il match si chiuse sul 2-1 con rete di Carnevale ed una magia di Maradona che in palleggio volante superò Maldini e il portiere Nuciari infilando un gol strepitoso.

Poi l'atto finale esattamente 23 anni fa con il pareggio con la Fiorentina e la meravigliosa festa del San Paolo.