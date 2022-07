La SSC Napoli saluta Ospina: "Grazie David"

La SSC Napoli saluta tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter il portiere colombiano David Ospina: "Grazie David". Il calciatore si è trasferito in Arabia Saudita, all'Al-Nassr.

David Ospina, portiere colombiano trasferitosi all'Al-Nassr, saluta i tifosi del Napoli e lo fa attraverso Instagram:

"Ahimè è arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti dopo che per quattro anni a Napoli ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare dando il massimo di me stesso per ottenere ottimi risultati. Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la societá e soprattutto i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Un abbraccio e Forza Napoli Sempre"