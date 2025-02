Caso Criscitiello-Parlato, la SSC Napoli esprime solidarietà: "Complimenti Manuel per il coraggio!" | VIDEO

La SSC Napoli esprime solidarietà al giornalista Manuel Parlato, licenziato ieri sera in diretta tv su Sportitalia. Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione della SSC Napoli, ha interrotto brevemente la conferenza stampa di Giovanni Manna, prima di dare la parola a Manuel Parlato: "Volevo darti la nostra solidarietà e complimenti per il coraggio dimostrato".

Manuel Parlato licenziato in diretta

Cosa è successo a Manuel Parlato? Aveva fatto discutere nei giorni scorsi la gag del giornalista Tancredi Palmeri, che in diretta su Sportitalia aveva ironizzato sui mancati acquisti del Napoli a gennaio. Ieri il giornalista napoletano Manuel Parlato, sulla stessa rete, aveva provato a stigmatizzare l'episodio: "La cosa che è piaciuta di meno a tutti è stata la gag di Tancredi Palmeri rispetto ad Okafor. Noi siamo i campioni del mondo dell'ironia, ci piace anche incassare l'ironia altrui, ma è apparsa un po' una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta anche con altre squadre".

Questa cosa è a dir poco VERGOGNOSA: l’ordine dei giornalisti non può intervenire? Innanzitutto nei confronti di Manuel Parlato, vittima di questo licenziamento in diretta tv…

pic.twitter.com/qvmRQqNttt — Antonio Lobotka | Campione D’Italia 04/05/2023 ? (@antoniolobotka) February 4, 2025

Criscitiello licenzia Manuel Parlato in diretta su Sportitalia

Una lamentela che non sembra affatto essere stata gradita da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che prontamente interrompe Manuel Parlato e lo licenzia in diretta tv: "Va be', Manuel, ciao, buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21, hai sbagliato televisione. La poesia la fai altrove, via, cambia canale. Fai il tifoso a casa tua. Chiudiamo il collegamento con Manuel che qua dentro non ci lavora più, perché se vuoi fare il simpatico lo puoi fare fino a un certo punto. Da oggi Manuel puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno con i napoletani, fallo. Finché ci sono le ironie social del ceto medio napoletano, lo accettiamo, il resto no".

Guarda il video su CalcioNapoli24.