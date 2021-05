Serie A - Amazon ha annunciato nei mesi scorsi che sulla propria piattaforma streaming manderà in onda una docu-serie sulla stagione della Juventus. La serie andrà in onda verso fine 2021 su Prime Video. Viaggio dietro le quinti per i tifosi che però dovranno vedere quanto accaduto quest'anno, in una stagione deludente per i bianconeri. La peggiore degli ultimi 10 anni.