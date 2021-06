Ultime notizie calcio Napoli - Finisce nel peggiore dei modi possibile l'avventura ad Euro 2020 della Macedonia, sconfitta per 3-0 dall'Olanda in virtù del gol di Depay e della doppietta di Wijnaldum. Il talento del Napoli Elmas è rimasto in campo per tutta la gara. Nell'altra partita odierna, invece, l'Austria ha superato per 1-0 l'Ucraina conquistando in questo modo il pass per il prossimo turno.