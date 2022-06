La Lega Serie A celebra Osimhen: l'azzurro è il miglior bomber del campionato nel gioco aereo

La Lega Serie A prosegue sui social il cammino di informazione sul campionato di Serie A appena terminato: in un post pubblicato oggi vengono segnalati i quattro migliori bomber nel gioco aereo del campionato 2021-2022.

Serie A, i migliori bomber di testa

Victor Osimhen del Napoli con 7 gol

del Napoli con 7 gol Ciro Immobile della Lazio con 6 gol

della Lazio con 6 gol Mattia Destro del Genoa e Dusan Vlahovic della Juventus con 6 gol.

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha vinto il premio come MVP - Miglior Under 23 della Serie A TIM 2021/2022.

Le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM (ad esclusione della 38ª giornata).

Queste le caratteristiche che hanno portato al successo dell'attaccante azzurro: