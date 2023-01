La Georgia aumenta voli diretti per Napoli: boom di richieste per vedere giocare Kvaratskhelia

Calcio Napoli - Il legame tra il Napoli e la Georgia è ormai davvero molto forte grazie all'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia in azzurro. Al Maradona arrivano infatti tantissimi georgiani con bandiere e maglia di Kvara per vedere da vicino il loro connazionale. In Georgia le gare del Napoli vengono prese d'assalto nei cinema. Insomma il duo SSC Napoli-Kvara sta viaggiando a gonfie vele anche dal punto di vista mediatico.

A quanto pare l'Unione degli aeroporti della Georgia sta conducendo trattative affinchè possano esserci dei voli diretti per Napoli. Ad annunciarlo è Irakli Karkashadze, direttore degli aeroporti georgiani. Questo perchè la domanda di voli con destinazione Napoli è aumentata vistosamente grazie all'exploit di Kvaratskhelia.