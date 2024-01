Una frase di Dendoncker svela il talento che porterà al Napoli: la dote che tornerà utile a Mazzarri

Ultime notizie Napoli - Leander Dendoncker, centrocampista di 28 anni in arrivo al Napoli dall’Aston Villa, ieri è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma. Ne parla il Corriere dello Sport.

Dendoncker è uno schermo, un mediano muscolare che darà spessore alla squadra soprattutto in fase difensiva:

“Il totem di 188 centimetri che, oltre alla sostanza nell’interdizione, aumenterà il peso specifico del gioco aereo. Secondo i piani sarà molto utile per personalità e capacità fisico-atletiche. In Belgio lo chiamano RoboCop. «Mi piace recuperare palloni», una delle sue rare dichiarazioni. Cresciuto in una fattoria a Zonnebeke - nelle Fiandre, al confine con la Francia -, il sogno di fare il panettiere per assecondare l’amore per dolci e biscotti”