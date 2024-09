L'UEFA revoca la finale Champions 2027 a Milano: i dettagli

Ultime calcio - La finale di Champions League non si giocherà a Milano nel 2027, è arrivata l'ufficialità. L'incertezza sul futuro dello stadio Giuseppe Meazza, al centro di un'autentica trattativa fra il comune lombardo e i due club, ha spinto la UEFA, a revocare l'assegnazione alla città dell'ultimo atto della massima competizione europea. Il comunicato UEFA:

"Poiché il Comune di Milano - si legge nella nota stampa - non ha potuto garantire che lo stadio di San Siro e le aree circostanti non sarebbero state interessate da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale di UEFA Champions League del 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per designare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025".