L'interrogativo del Telegraph: "Ha vinto praticamente tutto: perché nessuno vuole più Benitez?"

CALCIO NAPOLI - Il quotidiano inglese Telegraph scrive su Benitez: "Ha vinto la Champions League, numerosi titoli nazionali in tre paesi diversi ed è stato venerato come un eroe nel suo ultimo club in Inghilterra, quindi… perché nessuno prova a prendere Rafael Benitez? Benitez può essere difficile, può essere esigente e può aver avuto l’abitudine di litigare con proprietari e amministratori delegati. Ma resta un manager e un allenatore brillante. Ha fatto un buon lavoro in ogni club che ha gestito, lasciando quasi tutti in una posizione migliore rispetto a quando è arrivato. Il miglior allenatore del mondo che nessuno vuole più"