Ultime calcio Napoli - La Juve è contro il Napoli, mentre l'Inter tifa per gli azzurri e il tutto per le combinazioni delle varie classifiche dei giorni di Champions League. Se il Napoli chiudesse al primo posto il Gruppo E, infatti, il Liverpool secondo potrebbe incrociare agli ottavi la squadra di Maurizio Sarri e non l'Inter che, in caso di qualificazione, passerebbe solo come seconda, evitando dunque di affrontare la formazione di Klopp.