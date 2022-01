L'ex arbitro Marelli: "Il fallo di mano di Mertens è da rigore, non c'è fallo di De Ligt su Di Lorenzo" [VIDEO]

L'ex arbitro Luca Marelli, ha commentato gli episodi da moviola di Juventus-Napoli:

"Sozza non mi è piacuto dal punto di vista atletico ma forse era un po' bloccato. Molto spesso era in mezzo all'azione e non è da lui che un albero che avrà un grande futuro. L'unico errore è stato commesso al 95'. Il fallo di Ghoulam su Dybala era assolutamente inesistente e ho sperato che la Juventus non segnasse su quella punizione perchè altrimenti ci saranno state mille polemiche. Il fallo di mano di Mertens in area di rigore è punibile da regolamento perchè aumentava il volume del suo corpo. Per me il fallo di Dumfries su Alex Sandro non è calcio di rigore, quindi nemmeno quello di De Ligt su Di Lorenzo lo è. Non sono anti Napoli, è una questione di coerenza e Rocchi è stato chiaro su contatti di questo genere. Dopo la fine della partita, Chiesa andava ammonito perchè non si può permettere che un giocatore in panchina faccia 50 metri per andare a protestare".