Ultime calcio - Secondo quanto riferisce L'Equipe, per il Mondiale di Qatar 2022 che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre del 2022, i giocatori saranno liberati soltanto una settimana prima del via alla competizione. Il calendario sarà denso d'impegni e l'ultima partita dei campionati sarà una settimana prima del via del Mondiale.