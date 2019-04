L'Equipe, Pauluzzi contro Mazzoleni: "Non sentì gli ululati verso Koulibaly, gli consiglio un buon otorino"

Valentin Pauluzzi, giornalista ed inviato del giornale francese l’Equipe in Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'operato di Paolo Silvio Mazzoleni dopo i cori razzisti in Milan-Lazio. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

“Mazzoleni? È lo stesso di Inter-Napoli, che non ha sentito gli ululati di Koulibaly. Gli consiglio un buon otorino, poi la decisione non è facile e va presa dall’ufficiale di ordine pubblico. Quel che è accaduto in Milan-Lazio? C’erano 4 mila laziali, forse non l’hanno sospesa per questo. Va ripensato il regolamento”.