L'editoriale di Chiariello dopo Napoli-Monza: "Calma! Gli sfascisti diranno che erano solo due squadrette" | VIDEO

L'editoriale del giornalista Umberto Chiariello a Campania Sport, su Canale 21, nel post-partita di Napoli-Monza 4-0: "Tutta l'estate la parola più utilizzata è stata calma. La stessa parola che userò questa sera: calma, calma, calma! Calma nel giudicare, perché gran parte dei tifosi e degli addetti ai lavori hanno parlato di ridimensionamento, di smantellamento. Ne hanno dette di ogni. Ora che la campagna acquisti è quasi finita e il Napoli ha tolto dal suo organico giocatori importantissimi, la risposta dei tifosi allo stadio è stata importantissima".

Su Merete: "Un signor portiere, al quale se si dà fiducia si sarà ripagati. Ma Keylor Navas è un obiettivo del Napoli e lo aspettiamo tutti".

Sulla prestazione del Napoli: "Partita strepitosa, non ci limitiamo ai quattro gol".

Sulle critiche di alcuni tifosi: "Quelli che pensano solo a criticare De Laurentiis, gli sfascisti, diranno che abbiamo battuto solo due squadrette. Ma non dimentichiamo che l'anno scorso se il Napoli ha perso l'occasione di lottare per lo scudetto è stato per le partite perse in casa contro Spezia ed Empoli".

