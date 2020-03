L'appello di Lozano ai messicani: "Dobbiamo combattere il Coronavirus, ma uniti si può tutto" [VIDEO]

Ultime notizie calcio - Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha voluto rilasciare un messaggio per tutti i messicani:

"Voglio dire a tutti di usare le precauzioni per sconfiggere il Coronavirus tutti uniti. I messicani uniti possono riuscire in tutto.

Non per niente siamo conociuti come la miglior tifoseria del mondo. Adesso è arrivato il momento di combattere fuori dal campo tutti uniti. Seguite le disposizioni mediche e se avvertite i sintomi avvisate il medico. Uniti si può tutto".