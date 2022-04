Kvaratskhelia KO per infortunio: ecco le sue condizioni | VIDEO

Ultimissime news Napoli. È notizia di ieri l'infortunio di Kvicha Kvaratskhelia, il nuovo acquisto del Napoli che sta concludendo la stagione 2022 alla Dinamo Batumi, in Georgia, dopo aver rescisso il contratto che lo legava al club russo Rubin Kazan. Tutto è successo nella giornata di ieri, quando al Tamaz Stepania Stadium si è giocata la partita di campionato georgiano Sioni Bolnisi vs Dinamo Batumi, terminata sul risultato di 1-1.

Infortunio Kvaratskhelia

Kvaratskhelia si è infortunato nel primo tempo, sul risultato momentaneo di 0-0 e l'allenatore della Dinamo Batumi ha preferito sostituirlo per evitare complicazioni. Stando alle prime notizie riportate in Georgia, non si tratterebbe di niente di grave e la sostituzione sarebbe stata di carattere preventiva. Solo un infortunio di lieve entità per Kvaratskhelia, dunque, e nessuno spavento in casa Napoli.

Kvaratskhelia infortunio

Le condizioni di Kvaratskhelia

A confermare questa versione dei fatti adesso c'è anche un video, che mostra proprio Kvaratskhelia nei momenti immediatamente precedenti all'infortunio, mentre prova una giocata a gara in corso. Poco dopo, inizia a zoppicare e l'allenatore decide di richiamarlo in panchina. Niente di grave, però: qualche attimo dopo, quando la Dinamo Batumi passa in vantaggio, Kvaratskhelia è il primo a saltare giù dalla panchina e a festeggiare insieme ai suoi compagni, sulle proprie gambe e senza alcuna parvenza di sofferenza. Dunque le condizioni di Kvaratskhelia sono buone e non c'è da preoccuparsi.