Kvaratskhelia diventa virale: bellissimo gesto oggi a Castel Volturno | VIDEO

Sta diventando virale in queste ore il video di Khvicha Kvaratskhelia all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno, dove oggi la SSC Napoli si è allenata in vista della sfida contro la Roma prevista per il weekend.

Il giornalista Manuel Parlato ha filmato l'attaccante del Napoli mentre salutava alcuni tifosi prima di andare via, dopo l'allenamento.

Il video di Kvaratskhelia

Ad un certo punto Kvaratskhelia sta entrando in auto, ma si ferma perché si sente chiamare: è un papà che vuole regalare a suo figlio una foto con il suo idolo georgiano.

Detto, fatto: Kvaratskhelia accontenta sempre tutti, si ferma, batte il cinque al bambino, si scatta una foto con lui e poi va via. Un bellissimo gesto che sui social sta macinando migliaia di visite in pochissimo tempo.

Guarda il video di Kvaratskhelia.