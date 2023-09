Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia è ancora a caccia della forma migliore, ma contro il Bologna si sono visti evidenti miglioramenti sulla condizione fisica dell'attaccante georgiano del Napoli.

Come riportato da DataFoot, Kvaratskhelia è il quinto giocatore in Europa in una particolare classifica che comprende alcune statistiche raggruppate quali dribbling riusciti, qualità dei dribbling, numero di falli causati.

Di seguito la tabella: