Kragl attacca Avellino e consiglia i colleghi: "State attenti da chi affittate casa"

Oliver Kragl, centrocampista tedesco con un passato tra Frosinone, Benevento e Foggia, aveva firmato un contratto di sei mesi con l'Avellino.

Oliver Kragl

Kragl consiglia i suoi colleghi calciatori

Il calciatore, dopo il 30 giugno si è liberato dal club biancoverde ed è in cerca di altra sistemazione per la sua carriera. Attraverso le sue storie di Instagram, però, ha attaccato duramente il club irpino: "Perché non sapevano gestire un vero professionista. Devono stare attenti a quale agenzia affittano casa, e soprattutto da chi. La gente fa di tutto per rubare qualche spiccio”, e scrive anche di contattarlo in privato per i nomi delle società immobiliari dove bisogna restare alla larga per non essere fregati.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli