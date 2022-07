KKN - Domani sera De Laurentiis a Dimaro, si attende Koulibaly: giovedì possibile incontro

Notizie Napoli calcio. Valter De Maggio è intervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal".

Tema principale il rinnovo di Koulibaly che a breve sarà a Dimaro dove incontrerà il presidente De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"In arrivo Koulibaly e De Laurentiis, con il presidente che potrebbe essere a Dimaro già nella serata di domani. A quel punto via all'incontro tra i due sul rinnovo per decidere il futuro del senegalese.