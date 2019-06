Ultimissime calcio Napoli - Il difensore della Ssc Napoli, Kalidou Koulibaly, attualmente impegnato per la coppa d'Africa ha ricevuto uno splendido regalo dal suo quartiere in Francia. Centinaia di bambini, infatti, hanno posato con la maglia azzurra per una foto celebrativa al loro idolo che ha così commentato via social: "Felice e orgoglioso per l’affetto del mio quartiere! Grazie ragazzi, grazie Kellermann"