Kiss Kiss Napoli - La probabile formazione contro il Parma: titolari Allan e Lozano

Ultime calcio Napoli - Domani si giocherà Parma-Napoli, match valido per il 35esimo turno di Serie A. Kiss Kiss Napoli ha dato le ultime sulla probabile formazione che manderà in campo Gattuso. In porta Meret, a destra Di lorenzo, i due centrali saranno Maksimovic e Koulibaly, mentre sull'out di sinistra c'è Mario Rui. A centrocampo ritornerà dal primo minuto Allan con Demme e Fabian. In attacco Lozano con Politano e Insigne.

Napoli (4-3-3) - Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Demme, Fabian, Politano, Lozano, Insigne.

Allan