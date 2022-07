Kim Min-Jae si presenta, bolgia di tifosi lo attendono all'uscita: accoglienza da brividi! | VIDEO CN24

Ultime notizie calcio Napoli - Giornata speciale per Kim Min-Jae, che si è presentato in quel di Castel di Sangro alla stampa come nuovo calciatore della SSC Napoli. All'esterno del teatro comunale, dopo la conferenza stampa, ad attenderlo l'ex Fenerbahce ha trovato un gran numero di tifosi che lo ha applaudito ed ha chiesto autografi e foto. Impossibile accontentarli, però, con la security che lo ha scortato in maniera a dir poco rapida nel van.

Kim Min-Jae, bagno di folla per lui

Si tratta di una vera e propria Kim-mania, con il calciatore che ha impiegato pochissimo a conquistare, a quanto pare, i suoi nuovi tifosi.