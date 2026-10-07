Kevin De Bruyne a sorpresa: non è ancora rientrato a Napoli, guardate dove è stato con sua moglie | VIDEO
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De Bruyne alla Fashion Week a Parigi
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De Bruyne alla Fashion Week di Parigi con sua moglie Michele Lacroix
Ultime notizie Napoli - Kevin De Bruyne non è ancora rientrato a Napoli. Il centrocampista azzurro, squalificato per la partita di Nations League di ieri del suo Belgio con la Francia, si è trattenuto un giorno in più a Parigi.
De Bruyne alla Fashion Week a Parigi
Kevin De Bruyne è stato avvistato oggi a Parigi in compagnia si sua moglie Michele Lacroix. I due hanno partecipato all'ultimo giorno della Fashion Weeka Parigi, uno degli eventi di moda più importanti al mondo, dove le case di moda presentano le loro nuove collezioni.
Secondo quanto riferito da REUTERS, De Bruyne e Michele sono stati invitati da Louis Vuitton alla sfilata del brand per il lancio della nuova linea dello stilista Nicolas Ghesquiere.
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