Juventus, si ferma anche Ramsey: contro la Lazio non ci sarà

Altra tegola per Maurizio Sarri. L'allenatore della Juventus perde Ramsey per un sovraccarico muscolare. Il gallese salterà la traserta di Roma contro la Lazio.

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della Juve:

"Entra davvero nel vivo la missione Olimpico di Roma, dove sabato sera i bianconeri giocheranno contro la Lazio. Oggi, a meno due dalla gara, la Juve si è allenata, come accaduto ieri, al mattino: nel menu di giornata, attenzione particolare alla tattica e alla preparazione del match. Domani la Juve partirà per Roma, dopo l’allenamento. Al termine della seduta odierna, è stato rilevato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra di Aaron Ramsey. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno. Domani la Juve partirà per Roma, dopo l’allenamento. Sempre domani, consueta conferenza stampa di Mister Sarri all’Allianz Stampa. Diretta su Juventus Tv, a partire dalle 13.00"