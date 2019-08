Juventus-Napoli, Llorente non sarà presente in tribuna all'Allianz Stadium

(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - Fernando Llorente ha ottenuto il via libera dello staff medico ed è pronto per firmare per il Napoli. Il 34nne attaccante spagnolo, svincolato dal Tottenham, ha effettuato le visite mediche stamattina a Roma, a Villa Stuart, che hanno dato l'ok alle sue condizioni fisiche.

L'attaccante spagnolo firmerà nei prossimi giorni il contratto biennale con il Napoli a 2,5 milioni stagione. Llorente questa sera non sarà a Torino per assistere alla sfida degli azzurri contro la Juventus.