Juventus-Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti: le modalità d'acquisto

Napoli Calcio - Juventus-Napoli, sono in vendita i biglietti del settore ospiti a partire da giovedì 30 dicembre. La società partenopea ha comunicato attraverso il proprio sito le modalità d’acquisto:

Da giovedì 30 saranno in vendita i biglietti per Juventus-Napoli, 20esima giornata di Serie A in programma giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 20:45 allo Juventus Stadium di Torino.

La vendita dei tagliandi, avverrĂ secondo le seguenti modalitĂ :

- posti disponibili: 762 (settore 110 - pari al 75% della capienza del settore);

- inizio vendite giovedì 30 dicembre 2021 dalle ore 10:00;

- prezzo del tagliando € 57,00 + commissioni web;

- termine vendite mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 19:00.



La determinazione dell'O.N.M.S. n. 28/2021 prevede "vendita dei tagliandi nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo per i sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli".