Juventus-Lione il 7 agosto, l'UEFA smentisce: "Nulla è ancora deciso"

Ultime notizie calcio - Negli ultimi giorni si stanno susseguendo senza soluzione di continuità indiscrezioni relative non solo alla ripresa dei principali campionati europei ma anche per quanto riguarda le competizioni UEFA. Al momento, infatti, l'intenzione è quella di far disputare sia la Champions che l'Europa League ad agosto. Il presidente del Lione, Aulas, a proposito della partita di ritorno contro la Juventus, aveva di fatto annunciato che si sarebbe giocata il 7 agosto. A quanto pare, però, va registrata la smentita che arriva da parte un portavoce della Uefa alla DPA. Ecco le sue parole dell'UEFA:

"Nulla è stato deciso, niente di niente".