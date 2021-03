Juventus, l'ex security manager in Tribunale: "Biglietti in cambio di uno stadio tranquillo"

Serie A - Alessandro D'Angelo, responsabile per la Juventus della cura dei rapporti con le tifoserie organizzate prima che l'incarico passasse ad Alberto Pairetto, ha testimoniato al processo 'Last Banner' e ha raccontato le complicate trattative con gli esponenti della Curva bianconera. I biglietti, secondo il suo racconto, erano "merce di scambio, poter avere lo stadio tranquillo, evitare proteste e disordini, iniziative come lo sciopero del tifo o i cori oltraggiosi. A volte dovevo cedere, ricevevo anche decine di telefonate al giorno da parte loro, centinaia a settimana. Lo stress era altissimo, io tendevo ad accontentare le loro richieste fin dove potevo, fino a quando non ho più resistito e ho chiesto di essere sostituito nel mio ruolo", Le sue parole a Repubblica.