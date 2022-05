Juventus-Inter, cori contro Napoli durante la finale di Coppa Italia

Finale di Coppa Italia 2021-2022, allo stadio Olimpico di Roma la partita Juventus Inter finisce 2-4 ai tempi supplementari dopo il momentaneo pareggio per 2-2 alla fine dei tempi regolamentari. Ad aprire le marcature ci pensano i nerazzurri con il gol di Barella in avvio, nella ripresa Alex Sandro e Vlahovic siglano i gol del momentaneo vantaggio bianconero, ma nel finale Calhanoglu insacca il calcio di rigore che vale il pareggio. Nei tempi supplementari ci pensa Perisic, prima con un calcio di rigore al 99' e poi con il gol del 2-4 finale al minuto 102: così l'Inter vince la Coppa Italia.

Juve Inter, cori contro Napoli

Ultime notizie. Durante la partita Juve Inter di Coppa Italia, però, vanno registrati per l'ennesima volta i cori dei tifosi contro Napoli e i napoletani. Più in particolare, dalla curva occupata dai tifosi interisti è partito il coro, rivolto agli Juventini: "Quel settore lì, quel settore lì... sembra Napoli! Che schifo!".

Insomma, la tifoseria dell'Inter utilizza Napoli per attaccare i rivali juventini, coinvolgendo gli azzurri e la tifoseria napoletana in una partita nella quale Napoli non c'entrava nulla. L'ennesimo episodio di razzismo e discriminazione territoriale nelle tifoserie italiane.